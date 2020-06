Barcellona, 5 calciatori e 2 membri dello staff hanno avuto il Covid-19

Lo riferisce RAC1. I test sierologici attestano la presenza degli anticorpi al virus. I sette sono attualmente negativi, come dimostrato dai tamponi effettuati a inizio maggio

Secondo quanto riporta RAC1, la principale emittente radio catalana, cinque calciatori e due membri dello staff del Barcellona hanno contratto il Covid-19. I sette sono risultati positivi al test sierologico, che dunque ha rilevato nel loro sangue la presenza degli anticorpi al virus. Lo hanno contratto in passato e non sono più positivi, come dimostrano i tamponi svolti all’inizio di maggio.

Il Barcellona, scrive Gianluca Di Marzio, che riporta la notizia, potrà dunque allenarsi regolarmente in gruppo, fino a 14 giocatori, come prevede il protocollo di Liga1. La squadra tornerà in campo il prossimo 13 giugno, contro il Maiorca, in campionato.