Atalanta, la polizia uccide un afroamericano, la reazione dell’NBA

Negli Stati Uniti (e nel mondo intero) non si è ancora spenta la eco per l’omicidio a Minneapolis di George Floyd che un altro uomo afroamericano di 27 anni, Rayshard Brooks, è stato ucciso nella notte di venerdì ad Atlanta, in Georgia, dopo uno scontro con le forze dell’ordine.

Dalle ricostruzioni emerge che il sospettato avesse reagito all’arresto e si sarebbe impossessato di un taser, la pistola elettrica utilizzata per immobilizzare gli eventuali sospetti. A quel punto gli agenti avrebbero reagito estraendo la pistola e sparando contro Brooks ferendolo gravemente.

La morte di Rayshard Brooks è arrivata dopo un disperato tentativo di operarlo d’urgenza presso un ospedale locale, tentativo però rimasto vano.

In America non si è ancora spento il movimento dopo la morte di Floyd e il video è divenuto subito virale

Some police need better training, but the public also needs to gain more insight. As soon as the guy took the taser, deadly force is allowed. If you don’t understand why, research it. Don’t buy everyone else’s narrative. #AtlantaShooting pic.twitter.com/lPLEop1HBf

— Joshua Campbell (@JCampbell714) June 13, 2020