Ascierto: «La Campania è uno dei luoghi più sicuri del mondo, lo dicono i numeri»

Il Mattino intervista Paolo Ascierto, direttore dell’unità di immunoterapia oncologica e terapie innovative del Pascale. Il padre della cosiddetta “cura Ascierto”, ovvero colui che ha avuto l’intuizione di usare il farmaco antiartrite Tocilizumab, per combattere il Covid-19.

Ascierto non ha dubbi:

Lo dicono i numeri, spiega.

«Ce lo dicono i numeri. Nonostante il piccolo focolaio di Mondragone siamo tornati a zero casi su migliaia di tamponi eseguiti in aree sensibili e da 12 giorni consecutivi non registriamo decessi. Siamo d’altra parte nella fase della convivenza col virus, che c’è e circola in ogni parte del mondo, ma qui in Campania abbiamo dimostrato di essere bravi sia a contenerlo sia a curarlo al meglio».