As: la Roma in pole per Cavani, l’Atletico vira su Milik

Il club giallorosso offre un triennale a cifre importanti e un ruolo di primo piano nella squadra di Fonseca. Gli spagnoli mollano la presa. Su Cavani c’è anche l’Inter, ma in posizione defilata

Secondo quanto riporta As, la Roma sarebbe in pole per accaparrarsi Edinson Cavani. L’offerta del club giallorosso sembra essere la migliore pervenuta finora al fratello agente del calciatore: un contratto triennale a cifre importanti e un ruolo da protagonista in squadra.

L’Atletico Madrid, scrive il quotidiano spagnolo, ha ormai definitivamente abbandonato la trattativa ed ha effettuato una decisa virata su Milik. Per il quale, però, De Laurentiis chiede non meno di 40 milioni.

Anche l’Inter resta in corsa per Cavani, ma le richieste del Matador sono considerate poco convenienti dal club nerazzurro, che, d’altra parte, è impegnato sul mercato in altre operazioni.