Ancelotti: “Ci vorrebbe tempo per spiegare l’esperienza a Napoli. Lasciamo stare”

“Sono passati tanti anni. Però rimane sempre un ricordo molto vivo il Mondiale del ‘90. Quella era una Nazionale molto giovane che veniva dall’Europeo del 1988 con una nidiata di ragazzi dall’Under 21 e qualche giocatore di esperienza. E’ una Nazionale ricordata secondo me perché quello è stato un bell’evento per tutta l’Italia. La passione che c’era intorno a quella squadra quando dal ritiro di Marino si andava allo stadio Olimpico era qualcosa di straordinario”.

“Non eravamo partiti per vincere il Mondiale. Nella preparazione avevamo fatto delle amichevoli che non erano state buone. Però la prima partita contro l’Austria l’abbiamo giocata molto bene. C’era tutto un paese che tifava per noi e devo dire che è stato fatto tutto molto bene. Siamo arrivati praticamente alla partita contro l’Argentina in semifinale da imbattuti. Purtroppo abbiamo perso il calore dell’Olimpico. Al San Paolo, sfortunatamente, ci siamo trovati contro l’idolo dello stadio. Lì è cambiato un po’ il clima e l’atmosfera che c’era all’Olimpico. Poi, è chiaro, abbiamo perso ai rigori che sono una lotteria”.