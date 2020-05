Zampa: «Squadre in isolamento 15 giorni e con un positivo quarantena per tutti»

La sottosegretaria alla Salute dice che bisogna adeguare il protocollo: «Le squadre dovranno vivere in una bolla asettica. Solo così possono ripartire gli allenamenti»

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa è intervenuta a Radio Kiss Kiss Napoli. E ha confermato quanto detto ieri dal ministro Spadafora. La Federcalcio si adeguerà alle prescrizioni del comitato tecnico-scientifico (Cts).

«Le modifiche al protocollo sono dettate dalla necessità di mettere in sicurezza i calciatori. Per cominciare gli allenamenti collettivi, gli atleti e i calciatori andranno in ritiro dopo il responso del tampone. Con loro, tutto lo staff. Le squadre vanno isolate, devono vivere in una bolla asettica. Non dimentichiamo che il calcio è sport di contatto».

In verità altro lo hanno dimenticato.

«Si chiede un comportamento rigorosissimo, ricordano l’impatto economico del movimento calcio. In caso di contagio, ci sarebbe la sospensione del campionato. I medici delle società dovranno assumersi le responsabilità per l’applicazione del protocollo. Le società si faranno carico dei costi».