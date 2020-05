Wass (Valencia): «E’ stato terribile farci giocare contro l’Atalanta. Molti di noi si sono ammalati per questo»

Il calciatore danese a TV3: «Dopo quel match molti spagnoli hanno portato il virus in Spagna. Mia moglie e due bambini sono in Danimarca, perché crediamo sia più sicuro che qui in Spagna».

Il calciatore del Valencia, Daniel Wass, ha rilasciato un’intervista a TV3. Racconta la sua quarantena e il senso di insicurezza che vive in Spagna. E parla della bomba biologica rappresentata dalla partita contro l’Atalanta a San Siro.

«Vorrei essere in Danimarca ora. Mia moglie e due bambini sono in Danimarca, perché crediamo che, nonostante tutto, sia più sicuro essere in Danimarca che qui in Spagna. Ci sono stati molti decessi e gli ospedali sono sovraffollati. Non ci sono molte persone per le strade. Nelle ultime sei settimane non ci è stato permesso di lasciare le nostre case. È difficile, soprattutto quando si parla con la famiglia in Danimarca, che può fare una passeggiata».