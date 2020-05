Vietato sputare e festeggiare i gol abbracciandosi, così sarà la Premier sanificata

Il Telegraph: nel futuro del campionato inglese sarà impossibile anche scambiarsi la maglia dopo le partite, e condividere le bottigliette d’acqua

Vietato sputare, scambiarsi la maglia dopo le partite, condividere le bottigliette d’acqua. Di più: vietato pure festeggiare un gol abbracciandosi. Ognuno al suo posto. Nel futuro della Premier League (un futuro intricato, con la lega spaccata tra big e piccole squadre) c’è il distanziamento sociale in campo. Con misure che cambieranno i riti collaterali del gioco, alcune risibili, altre sacrosante.

Il Telegraph racconta questa “nuova normalità” nel calcio del prossimo futuro, che durerà almeno un anno. La Premier League ha intenzione di rivelarne i dettagli la prossima settimana se, come previsto, il il governo annuncerà domenica l’allenamento delle restrizioni.

L’atteso messaggio di Boris Johnson è cruciale per le speranze del calcio inglese. Lunedì è in programma la riunione della Premier che dovrebbe mettere a votazione il piano per concludere a stagione. Non c’è accordo sul “campo neutro”, con sette club in zona retrocessione contrari che potrebbero far saltare il banco.

La prossima settimana è previsto anche un incontro tra la lega e i capitani, e un altro con gli allenatori, per spiegare le idee per il ritorno all’allenamento e poi, a metà giugno, del campionato.

I club e i medici ritengono che le rigide regole che metteranno in atto nelle 3-4 settimane di ripresa della preparazione aiuteranno ad “educare” i giocatori su come comportarsi. Lo sputo, ad esempio, sarà vietato (per ovvi motivi) anche in allenamento. Resta da vedere in che modo sarà impedito ai giocatori di sputare durante un match, e se è prevista una sanzione. Questo dovrà essere formalizzato da Mike Riley, il capo della PGMOL, l’organizzazione che sovrintende agli arbitri e agli ufficiali di gara, ma non è ancora stato discusso.

Ai giocatori è già stato detto che non ci sarà alcuna stretta di mano nel pre-partita e che non dovranno scambiare la maglia all’uscita dal campo.