Veltroni: «Non si può giocare mettendo in pericolo la salute dei calciatori. Servono certezze»

Walter Veltroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss. Ha parlato di calcio e di possibile ripresa del campionato.

«Il calcio è uno sport ad alto contatto fisico ed è tra i più difficili da gestire. Non sarà facile e aspettiamo cosa decideranno gli organi di Governo. Il Parlamento dovrebbe prendere una decisione al riguardo».

La cosa importante, ha dichiarato, è badare alla sicurezza dei calciatori.

« Non si può pensare di giocare mettendo a repentaglio la salute dei giocatori e delle loro famiglie , solo quando ci saranno certezze e assicurazioni si potrà tornare a giocare».

Sulla Fase 2:

«Dobbiamo dare un’ulteriore prova di maturità e responsabilità in questa fase due. Siamo in una fase di attesa e si vogliono verificare gli effetti di questa riapertura sulla ipotetica curva dei contagi futuri in questi prossimi giorni».