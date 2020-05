Ufficiale: In Danimarca e Corea del Nord riparte il calcio

Il Governo danese ha dato il via libera agli allenamenti di squadra, mentre in Corea è partita la K-League a porte chiuse

Mentre in Italia si attende la decisione del Governo per la ripresa del calcio, in diverse Nazioni arriva il via libera. Arriva oggi,l’ok di Danimarca e Corea del Nord.

In Danimarca, il Primo Ministro Mette Frederiksen ha annunciato l’inizio della fase due e, a differenza di quanto previsto in Italia, in questa fase ripartirà anche il calcio. Nel pieno rispetto delle regole previste dal Governo, è stato dato il via libera agli allenamenti delle squadre. Manca ancora la data di inizio, ma si sa già che la prima partita sarà AGF-Randers. Per quanto riguarda, invece, la Corea del Nord oggi è ufficialmente iniziata nuovamente la K-League, ovviamente con le gare che si disputeranno a porte chiuse.