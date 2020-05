Tuttosport: Milik ha garantito alla Juve la disponibilità a trasferirsi

Milik ha dato la sua disponibilità a passare in bianconero. Lo scrive Tuttosport. Difficile che si ricomponga la frattura con il Napoli, al momento non ci sono margini per il rinnovo.

“La Juventus resta in pole già solo per la disponibilità garantita dall’entourage del polacco durante i colloqui intercorsi con gli intermediari bianconeri. Al di là del gossip che monta in merito a un ipotetico ripensamento del giocatore, con rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2021, al momento non sembra esserci alcun margine tra Milik e il Napoli. E molto difficilmente si giungerà a una ricomposizione degli opposti. Da Torino insistono con la proposta di contropartite giudicate interessanti: oltre a Cuadrado, in ballo ci sono l’argentino Cristian Romero (attualmente in prestito al Genoa), Daniele Rugani (il cui ingaggio frena gli entusiasmi altrui), Luca Pellegrini (ora a Cagliari) e forse Rolando Mandragora”.