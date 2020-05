Tarro: “Se ripartisse il campionato, andrei allo stadio a vedere il Napoli”

A Libero il virologo: «Non capisco perché la gente non possa tornare allo stadio: basterebbe rispettare il metro di distanza e la mascherina»

«Non capisco perché la gente non possa tornare allo stadio: basterebbe rispettare il metro di distanza, come al bar o al ristorante, e indossare la mascherina. Secondo me, se riprenderà il campionato, si potrebbe andare subito a vedere le partite, a patto di non abbracciarsi, ovviamente».

Così esordisce il virologo Giulio Tarro in una lunga intervista a Libero che non vede motivo per aprire tutto e consentire alle persone di andare perfino in palestra e al mare vietandole invece lo stadio

Davvero andrebbe allo stadio a vedere il Napoli?

«E perché non dovrei? Se vale il metro di distanza…».