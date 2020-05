Sticchi Damiani (Lecce): “Playoff e playout sarebbero come un sorteggio”

Alla Gazzetta: «Retrocesso “per Covid” e promosso “per Covid” sono due concetti che si cerca di far passare come normali, ma che normali non sono»

Molti sono i club scettici sulla possibilità playoff e playout per concludere il campionato in caso di nuovo stop, la Gazzetta dello Sport ha intervistato a proposito il presidente del Lecce Sticchi Damiani

«Non abbiamo scelto di tornare a giocare per voglia o per uno stato d’animo favorevole. Quanto per un senso di responsabilità verso il sistema e verso un’industria, la nostra, che produce contribuzione fiscale per oltre un miliardo di euro»

Si riparte per ragioni economiche dunque, ma un verdetto in campo significa giocare e non concludere tutto con playoff e playout che sembrano più un sorteggio

«Ripeto, quando si parla di verdetti del campo gli unici possibili sono quelli che derivano dalla disputa di tutte le gare in programma»

Sulle retrocessioni invece

«Fino a prova contraria le retrocessioni a tavolino, e nel caso in cui non si riprendesse a gioca re si tratterebbe di retrocessioni a tavolino, ricorrono solo in casi in cui un club meriti di essere pesantemente punito per aver commesso, per esempio, un illecito sportivo. Trattare una pandemia allo stesso modo è aberrante. Retrocesso “per Covid” e promosso “per Covid” sono due concetti che si cerca di far passare come normali, ma che normali non sono»