Stampa: De Laurentiis e Lotito infuriati con l’Udinese per la lettera di Pozzo

Il protocollo per gli allenamenti di squadra lascia i club pieni di dubbi. L’Inter si lamenta per la questione logistica e per la maggioranza resta il nodo della responsabilità

Nell’assemblea di Lega Serie A che si è tenuta ieri, i club hanno manifestato molti dubbi sul protocollo.

Il caso più scottante è stato quello scatenato dall’Udinese. Pozzo ha scritto al ministero dello Sport, al Coni, alla Figc e alla Lega per dichiarare che se la Serie A riprenderà la sua squadra non parteciperà al campionato.

Una lettera che ha scatenato una dura reazione nei confronti dell’avvocato Campoccia, membro del consiglio di Lega e rappresentante del club friulano, scrive La Stampa.

Il protocollo sugli allenamenti di squadra, continua il quotidiano,

“ha lasciato i club pieni di dubbi. C’è chi, come l’Inter, si lamenta per la questione logistica visto la necessità, per le società, di trovare un albergo intero dove far stare in isolamento chi non trova posto alla Pinetina. E c’è chi, la maggioranza, continua a nutrire dubbi sulla responsabilità da far ricadere sulle spalle dei medici quando altrove, vedi la Germania, non viene indicato niente di specifico”.