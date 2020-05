Sky Sports: Premier, alcuni club spingono per posticipare la ripresa al 26 giugno

I club vorrebbero una settimana in più per allenarsi. Resta il dubbio legato all’isolamento della squadra in caso di un eventuale nuovo positivo. La quarantena di due settimane per tutti rischia di mandare all’aria tutto

Come la Serie A, per la quale giovedì avremo forse una data di riapertura del campionato, anche la Premier aspetta di sapere quando ricominciare a giocare.

Il giorno fissato per la ripresa dovrebbe essere il 19 giugno, ma secondo quanto riporta Sky Sports, molti club stanno spingendo per tornare in campo una settimana dopo, per avere più tempo per allenarsi. Dunque premono per riprendere a giocare il 26.

I dubbi principali sono quelli legati all’isolamento del resto della squadra nel caso di un eventuale nuovo positivo in corsa. La quarantena di due settimane per tutti, infatti, rischia di mandare all’aria la pianificazione dei club.