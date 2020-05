Sky: Champions, ipotesi final four in Germania

Champions in versione ridotta, ma non più in Turchia dunque, ma in Germania è la nuova possibilità lanciata dal giornalista Alessandro Alciato su Twitter

Si è stabilita oggi la data di ripartenza della Serie A. Un primo passo importante verso la normalizzazione della situazione del calcio italiano. Domani verranno stillati dalla Lega i nuovi calendari, ma intanto si fanno nuove ipotesi anche per quanto riguarda la Champion.

Si era già parlato di una formula ridotta con una final four ad Istanbul ma Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, sul proprio profilo Twitter dà indicazioni che potrebbero cambiare questo orizzonte. “Serie A: 20 giugno. Serie B: 20 giugno. Semifinali Coppa Italia: 13 e 14 giugno. Finale Coppa Italia: 17 giugno. In Champions, ipotesi Final Four in Germania”. Ulteriori dettagli, poi, vengono dati sul sito di Sky Sport: il 7 e l’8 agosto si giocherà il ritorno degli ottavi mancanti (tra cui Barcellona-Napoli e Juventus-Lione), il 13 ed il 14 i quarti in gara secca ed in campo neutro prima poi, per l’appunto, della final four.

