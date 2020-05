Sbreglia (Cotugno): “Sono molto preoccupata per alcuni comportamenti irresponsabili”

Colpa ovviamente della disinvoltura di molti, ma anche di regole poco chiare e talvolta esagerate, come l’uso dei guanti che andrebbero usati una sola volta

È chiaro adesso che il virus si sia “indebolito”, ma non significa che sia scomparso e in autunno potrebbe tornare

«Sì, per la sovrapposizione al virus stagionale. Ma per il resto sono ottimista: l’esperienza maturata in questi mesi ci ha insegnato tantissimo. Sappiamo che bisogna agire con immediatezza, puntare sulla rapidità della ospedalizzazione, e conosciamo anche meglio l’efficacia delle terapie anticoagulanti per contenere i trombi».