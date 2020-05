Sanchez: “La Liga ricomincerà la settimana dell’8 giugno”

Il presidente del governo spagnolo lo ha annunciato in conferenza stampa: “La Spagna ha fatto ciò che doveva e ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. È giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane”

Il Presidente del Governo spagnolo, Sanchez, ha appena annunciato in conferenza stampa che il campionato, in Spagna, ricomincerà l’8 luglio.

Ha elogiato la risposta della popolazione.

“La cosa più difficile è successa. Stiamo vedendo la fine del tunnel. Ora l’epicentro si è spostato in altre parti del pianeta, come sta accadendo, ad esempio, nel continente americano. La risposta della popolazione spagnola è stata formidabile. Tutti hanno ha adempiuto alla sua missione e si è unito per affrontare l’epidemia. Il primo risultato: piegare la curva. Il secondo risultato: quando i recuperi superano le nuove infezioni. Il terzo risultato sarebbe quello di ridurre al minimo la diffusione del virus. Ieri il tasso di riproduzione era di 0,20. Oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto, non per caso, ma con la volontà. Abbiamo seguito la strada giusta. Sono gli spagnoli che hanno respinto il virus“.