Rinnovo Mertens, De Laurentiis inserisce 500mila euro per la qualificazione Champions

Il Corriere dello Sport riporta che il presidente del Napoli ha considerato un nuovo bonus per Dries oltre all’opzione per il terzo anno di rinnovo

Oramai Mertens ha deciso, resta a Napoli, casa sua. Una decisione lunga e sofferta che ha lasciato in attesa il popolo di tifosi legati a “Ciro”. Adesso però la decisione è presa, ma bisognerà aspettare ancora, come scrive il Corriere dello Sport, dal momento che contratti modello De Laurentiis necessitano di diversi giorni per essere redatti.

Intanto però è arrivata la stretta di gomito tra Mertens e Giuntoli che hanno potuto finalmente parlarsi di persona, anche se a distanza di sicurezza dopo tanti mesi, per chiudere il rinnovo che va oltre ogni aspettativa

fino al 2022 con l’opzione per il terzo anno (e saremmo nel 2023), con l’ingaggio di 4 milioni a stagione, un bonus di 500mila euro legato alle reti e alla Champions e un altro di due milioni alla firma e poi per chiudere, anzi per cominciare, subito 500mila euro se alla fine di questa stagione scappasse una inaspettata qualificazione Champions che dista 9 punti dall’Atalanta

Tre gli elementi che hanno cambiato rapidamente gli equilibri, considerando che all’Inter o al Chelsea Dries avrebbe guadagnato di più: l’apertura al terzo anno di contratto, l’incredibile feeling del giocatore con Gattuso e l’amore di Mertens per la città e la squadra