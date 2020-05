Repubblica: il calcio tra le categorie Inail ad alto rischio. Calciatori preoccupati

Ma non mancano i problemi. I nuovi contagi, soprattutto. Oltre alle inquietudini dei calciatori.

In Serie A i capitani si manifestano crescente inquietudine via chat: la presa di posizione è nell’aria. E la rete internazionale dei medici di club – c’è chi è stato in ospedale per coronavirus – mostra scetticismo e disappunto per il rischio aggiuntivo: la responsabilità legale, senza copertura assicurativa. Né è marginale la questione del taglio agli stipendi per chi, da tabella Inail, figura tra le categorie a massimo rischio.