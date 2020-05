Premier League, altri due calciatori positivi (in due diversi club)

Lo comunica la Federazione inglese. Dal secondo round di test eseguiti martedì, giovedì e venerdì, su 996 tra giocatori e lo staff dei club del campionato inglese risultano due contagiati. Adesso sono in quarantena

La Premier annuncia, con un comunicato, la presenza di altri due casi di calciatori positivi al virus.

Dal secondo round di test eseguiti martedì, giovedì e venerdì, su 996 tra giocatori e lo staff dei club del campionato inglese risultano due contagiati in due club diversi.

La settimana scorsa, su 748 persone analizzate, erano stati trovati sei positivi.

La Federazione inglese comunica che i diretti interessati sono già stati messi in quarantena e dovranno restare in isolamento per i prossimi sette giorni. I nomi dei due positivi non sono stati resi noti.