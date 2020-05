Premier League, sei positivi in tre diversi club

I test sono stati effettuati tra domenica e lunedì, oggi la nota ufficiale. I sei positivi si auto-isoleranno per sette giorni

Brutte notizie dall’Inghilterra. La Premier League rivela, con un comunicato, che ci sono sei positivi in tre diversi club. Non sono stati resi noti i nomi e non lo saranno. I tesserati andranno adesso in auto-isolamento per sette giorni.

Questo il testo della dichiarazione, riportata dall’Independent.

“La Premier League oggi può confermare che, domenica 17 maggio e lunedì 18 maggio, 748 giocatori e il personale del club sono stati testati per il COVID-19. Di questi, sei sono risultati positivi in ​​tre club. I giocatori o il personale del club che si sono dimostrati positivi si auto-isoleranno per un periodo di sette giorni. La Premier League fornisce queste informazioni aggregate ai fini dell’integrità della concorrenza e della supervisione. La Premier League non fornirà dettagli specifici su club o singoli a causa di requisiti legali e operativi”.

Non una buona notizia in vista dell’incontro che si terrà domani per il futuro del campionato inglese.