Pozzo (Udinese): «Giocammo Udinese-Fiorentina zeppi di contagiati»

“Mi dispiace che ci siano stati tutti questi equivoci, siamo sempre stati dentro la Lega operando, nei miei 35 anni, una certa correttezza e rettitudine. Si tratta di un problema nato ai tempi dell’incontro Udinese-Fiorentina a porte chiuse: la Fiorentina arriva qui contagiata con problemi di positività, noi veniamo coinvolti e andiamo in quarantena; la Fiorentina ha dirigenti che rimangono a letto per due mesi, i nostri medici si preoccupano perché la loro responsabilità è addirittura penale, ancora oggi. Se fosse solo un problema civile cercherei un’assicurazione, ma il problema è penale. Per tranquillizzare i medici e i dirigenti, ho sentito il dovere di mandare questa lettera. Noi vogliamo giocare, è venuta fuori non una pandemia ma un pandemonio”