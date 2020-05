Pozzo attacca: “Il trionfalismo sulla Bundesliga mi pare fuori luogo”

Il presidente dell’Udinese a Repubblica: “Un calendario come quello ipotizzato non è applicabile. Playoff e dei playout possono essere una soluzione”

Giampaolo Pozzo, patron dell’Udinese, è tra i presidente che ha più volte espresso i suoi dubbi la ripartenza del campionato, oggi è stato intervistato da La Repubblica per spiegare meglio la sua posizione

«Il punto non è il protocollo in sé, ma il fatto che siamo quasi a fine maggio e che le forzature non servono a niente. Mi passi il paragone, ma è come se si volessero fare diventare di 12 ore le giornate, che ne hanno 24. Un calendario come quello ipotizzato non è applicabile: si rischiano soltanto infortuni a catena».