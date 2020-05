Nove club di Premier non costringeranno i giocatori a tornare in campo se non vogliono

Lo scrive The Sun. Uno di essi avrebbe già inviato un’email ai tesserati informandoli che non saranno costretti a giocare. Tra i nove club c’è l’Aston Villa

Secondo quanto riporta il Sun, nove squadre delle 20 di Premier League sarebbero intenzionate a non costringere i propri giocatori a riprendere il campionato se non sono sicure delle misure adottate.

La Premier sta valutando l’ipotesi di riprendere il campionato giocando in stadi neutrali, ma i dubbi esistono, e sono parecchi. Anche da parte dei giocatori.

Il Sun scrive che

“gran parte dei club della Premier League che non sono disposti a prendere decisioni per gli individui nonostante i problemi economici che potrebbero sorgere se il torneo non si concludesse in questa stagione. Fino a nove delle 20 squadre della categoria più alta non sarebbero disposte a costringere i propri giocatori a giocare se sono preoccupati per motivi familiari, a causa della vulnerabilità dei loro cari”.