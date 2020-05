Messaggero: L’esame di terza media a rischio di incostituzionalità

La discussione di un elaborato di fronte al consiglio di classe non è equiparabile ad un esame vero e proprio. Resta, poi, il nodo dei tempi, legato alla necessità che il dirigente presieda tutti i colloqui

L’esame di terza media rischia la bocciatura, perché incostituzionale. Lo scrive il Messaggero. I presidi lanciano l’allarme.

L’esame, secondo quando dichiarato dal ministro all’Istruzione Azzolina, dovrebbe svolgersi in modalità telematica con la discussione di un elaborato da concordare con i docenti, prima della fine della scuola. Per i presidi, tuttavia, questa modalità sarebbe incostituzionale.

La discussione dell’elaborato non può essere assimilata ad un vero e proprio esame, sostengono presidi. Verrebbe collocata nell’ambito della normale attività didattica.

Restano poi i problemi legati ai tempi.

«I problemi che ne derivano sono molteplici sia rispetto alla possibilità di organizzare in tempi tanto brevi tutti gli adempimenti, sia rispetto al fatto che non è chiaro se possa o debba essere presente il dirigente scolastico e come nel frattempo possa essere mantenuta l’attività didattica sincrona con tutti gli altri allievi».