Malagò: «Quarantena per tutti in caso di positivo? La norma potrebbe essere rivista»

Secondo il capo del Coni, Giovanni Malagò, la norma chiesta dal Comitato tecnico scientifico per cui in caso di un calciatore positivo tutta la squadra debba andare in quarantena potrebbe essere rivista. Malagò lo ha dichiarato a Rai Radio Due questa mattina.

«L’atleta positivo va considerato come se fosse un ‘infortunato’ o serve la quarantena per tutti? Il punto è questo. Noi abbiamo recepito la direttiva che individua in un percorso di coinvolgimento generale e non di creare una quarantena individuale. Ma questo è un tema che riguarda il CTS, con cui io non ho mai interloquito perché lo deve fare giustamente il governo. Non so perché hanno preso questa decisione, mi dicono sia una decisione che possa anche essere rivista, ma non voglio aggiungere considerazioni. Quello che è sicuro è che sono persone serie e che probabilmente, tra una situazione più restrittiva e una più lasca, hanno voluto dare indicazione per la tutela del sistema paese. Questa lotta tra alcuni medici e il CTS non ci appassiona».