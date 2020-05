Luigi De Laurentiis: «Giusto fare i playoff. Il Bari è pronto a giocarsi la promozione sul campo»

La Gazzetta dello Sport intervista il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis. E’ soddisfatto dalle decisioni del Consiglio Federale Figc, che ha stabilito che i campionati vadano finiti sul campo. Tra playoff e ripresa del campionato, dice,

E’ il momento giusto per una riforma del campionato. 100 squadre professionistiche sono troppe.

Il presidente parla del suo Bari.

«Se ci sono i presupposti di una società sana alle spalle, possono diventare una forza propulsiva per l’intero sistema. Quale industria non avrebbe bisogno di top player per rilanciarsi ad alta percezione? Certo, un percorso va fatto. Il mio Bari ha alle spalle un anno di Serie D ed ora è pronto a giocarsi la promozione sul campo. Il nostro brand merita di stare in alto».