Lo strano destino dei medici sociali: accusati di boicottare il calcio, ma la responsabilità è la loro

Il Corriere della Sera dedica un articolo ai medici sociali che sono uno dei pomi della discordia. Sono accusati di aver stretto troppo le maglie del protocollo, ma la responsabilità è sulle loro spalle. A meno che non cambino la norma. Sono pronti a scrivere una lettera alla Federcalcio e alla Lega.

Scrive il Corsera che

I problemi più seri sono sostanzialmente due: l’incertezza sul protocollo che non è ancora definitivo e le responsabilità civili e penali nel caso ci fosse un positivo durante il ritiro.

I medici, che si sentono l’anello debole della catena (sono semplici consulenti dei club), non vogliono essere considerati i potenziali responsabili dell’eventuale fallimento. Alla Federcalcio chiedono di proteggere la categoria attraverso uno scudo civile e penale che la metterebbe al riparo dalle cause (per quelle civili è allo studio un’assicurazione ma per quelle penali deve intervenire il governo).