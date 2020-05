Lazio, ispettori Figc a Formello per controllare il rispetto del protocollo

E’ la prima tappa per il pool della Procura Federale. Visita al centro sportivo e colloquio con il presidente Lotito

Il pool di investigatori creato dalla Figc per vigilare sul rispetto del protocollo da parte dei club di Serie A è entrato in azione. La prima tappa degli ispettori è stato il centro sportivo della Lazio a Formello. Il club era finito sotto i riflettori per le partitelle tre contro tre disputate in settimana e finite sul Corriere della Sera. La Figc è intervenuta spinta da questo episodio.

Oggi al centro sportivo si sono presentati gli ispettori della Procura Federale. Lo riferisce Sportmediaset.it. Hanno visitato il centro e avuto un colloquio con il presidente Claudio Lotito mentre la squadra si allenava in ordine sparso sui vari campi, rispettando il distanziamento.