L’Accademia della Crusca boccia il linguaggio da virus: «Distanziamento sociale è sbagliato»

Su Repubblica Firenze un’interessante intervista al presidente dell’Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. Analizza il cambiamento del linguaggio a causa dell’epidemia di Covid-19. In particolare l’uso di molte metafore belliche e il paragone stesso del virus ad una guerra. Secondo lui il linguaggio militare è servito, tra le altre cose, a «legittimare le limitazioni delle libertà personali».

«Il linguaggio militare ha accompagnato l’uso di provvedimenti molto forti in questo momento di eccezionalità, proprio come in guerra. Ad esempio i Dpcm o il potere del governo. La lingua sembra a volte secondaria, eppure lega vari temi di sostanza, ha implicazioni filosofiche e giuridiche».