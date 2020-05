La Serie A arruola gli Under 22 per gestire il campionato compresso (il Napoli no)

Sul CorSport. Insieme ad Atalanta, Brescia e Parma, il club di De Laurentiis non ha aggregato nessun giovane della Primavera. Le squadre che si sono date più da fare sono Roma e Udinese (10 nuovi), Juventus e Milan (9)

“La Serie A arruola la meglio gioventù italiana. Diritto di cittadinanza per gli Under 22”.

Il Corriere dello Sport scrive che i club di Serie A stanno reclutando i migliori Under 22 delle loro squadre Primavera. Potranno tornare utili in vista di un campionato che dovrà chiudere 12 giornate in un mese e mezzo. La frequenza delle partite e il rischio infortuni ha spinto in tal senso.

Il Napoli non è tra le squadre che hanno scelto questa strada.

“Curiosità: Atalanta, Brescia, Napoli e Parma non hanno aggregato nessun giovane. Mentre le squadre che si sono date più da fare sono state Roma e Udinese (10 nuovi), Juventus e Milan (9)”.