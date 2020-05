La Russa: «Si deve riprendere a giocare. Sotto i 40 anni nessun decesso senza altre patologie»

Il vice presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per dire la sua sulla ripresa del calcio.

«Dal punto di vista sanitario e con un protocollo sanitario valido si deve riprendere, anche perché sotto i 40 anni non ci sono stati decessi per Covid-19 se non c’erano altre patologie. Poi le società avranno modo fare tutti i controlli».