Kabasele (Watford): “Impossibile riprendere la Premier il 12 giugno, è un rischio”

Il difensore del Watford, Christian Kabasele pensa che la data del 12 giugno per la ripresa della Premier League sia “impossibile” e che si dovrebbe aspettare fino alla fine del mese. Troppo alto il rischio di infortunio con una preparazione così breve.

“Nulla è stato ancora confermato. Personalmente seguo le notizie attraverso i media perché nulla è ufficiale per il momento. Parliamo del 12 giugno. Penso che sia impossibile, perché ci sarebbero meno di tre settimane di allenamento dopo un lungo periodo senza fare nulla, è un rischio per noi“.

Kabasele ha aggiunto:

“Non sono sicuro, non ho alcuna informazione, ma penso che non inizieremo il 12 giugno. La scelta più ovvia per me è la fine di giugno. In questo modo avremmo almeno quattro settimane per allenarci con la squadra, se possibile. Vedremo. Per il momento è un grande punto interrogativo”.

Kabasele ha anche commentato la decisione di Troy Deeney e di Hornets di non tornare ad allenarsi perché preoccupati per le loro famiglie.

“Il club è stato molto chiaro, molto chiaro: ogni singolo giocatore sta facendo la propria scelta. Non ci stanno facendo pressione per tornare a giocare. Riguarda il giocatore, i suoi sentimenti e ogni situazione personale. Per il momento, sono venuti da noi con la prima fase e personalmente sono stato abbastanza contento di ciò che ci presentano, vedremo cosa stanno pianificando per la seconda e terza fase. Se domani iniziasse l’allenamento 11 contro 11 con il contatto, con tutti sul campo di allenamento, non lo farei di sicuro. Ma con la prima fase, personalmente penso che tutto sia messo a posto e hanno cercato di rendere il campo di allenamento il più sicuro possibile”.