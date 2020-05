Johnson cambia slogan e avvia la fase 2 inglese. Ma non parla al calcio

L’Inghilterra passa allo “Step 1” ma il messaggio del primo ministro è vago. I dettagli saranno presentati domani al Parlamento. La Premier resta in attesa

Da “stay home” a “stay alert”. Boris Johnson parla alla Gran Bretagna, e cambia slogan. Il primo ministro, anzi, parla a tutti di un allentamento graduale del lockdown che almeno in una prima fase varrà solo per l’Inghilterra, perché il “restate a casa” rimarrà in vigore in Scozia, Galles e Irlanda del Nord dopo che i leader delle tre nazioni hanno dichiarato di non essere stati consultati da Johnson.

Johnson però non entra nei dettagli. Detta alla popolazione un “conditional plan” e sottolinea più volte l’importanza del condizionale: tutto si basa su una serie di “se”. Se questo lento ritorno al passato non dovesse funzionare, e il contagio tornasse a correre si tornerebbe subito alla chiusura.

Solo domani il governo presenterà al Parlamento un documento di oltre 50 pagine con le misure. Per ora Johnson resta sul vago, e spiega (anche con l’aiuto di grafici) come funzionerà la “roadmap” verso quella che da noi chiamiamo “fase 2” e che nel Regno Unito diventa “Step 1”: i lavoratori possono tornare sui propri luoghi di lavoro, ma il consiglio è di muoversi a piedi, in bici, o in auto e di “evitare i mezzi pubblici”. Si potrà fare attività fisica, sport, all’aperto, senza limitazioni se non il mantenimento delle distanze tra le persone. Per il resto dal 1 giugno dovrebbe esserci una riapertura delle scuole elementari, mentre le attività come ristoranti e bar non apriranno prima di luglio.

Nulla sul calcio. Con la Premier League che domani vedrà i club – spaccati – impegnati in una drammatica riunione per decidere la via per riavviare il campionato. Aspettavano decisioni da parte del governo. Ma Johnson è rimasto – secondo i commentatori – molto sul vago, deludendo chi si aspettava qualcosa di più di uno sterile slogan come “state allerta”.

Il primo ministro ha “svelato” un nuovo sistema di allarme per classificare il livello di minaccia del coronavirus in Inghilterra, con una scala che andrà da 1 (verde) a 5 (rosso). E non molto altro. Il sistema per ora si applicherà solo all’Inghilterra, ma il governo sta lavorando con le amministrazioni decentrate mentre sviluppano le proprie.