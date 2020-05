Il vescovo di Pinerolo: «Non voglio essere un collaboratore del contagio. No alle messe»

Intervista a La Stampa: «Non è cristiano non essere responsabili. Il Covid ci ha fatto riscoprire la spiritualità, che è qualcosa di più profondo della devozione. Se i miei vescovi non staranno vicini alle persone non li lascerò celebrare»

Su La Stampa un’intervista al vescovo di Pinerolo, Monsignor Derio Olivero. E’ tra i reduci del Covid-19. 40 giorni passati in ospedale, a contatto con la morte. Ha deciso di rimandare le celebrazioni delle messe, nonostante il Governo abbia accordato il permesso di celebrarle.

«Sarò chiaro: io non voglio essere un collaboratore del contagio. Ecco la ragione per cui ho detto no alle messe in questo momento e ho deciso di rimandare la ripartenza delle messe. Guardi, io credo che non basti ricominciare per far tornare tutto com’era prima».