Il protocollo che vuole il calcio: né ritiro né quarantena, subito la data del campionato

Il Messaggero fa il punto sul nuovo protocollo richiesto dalla Serie A. Scrive che si basa su 4 punti fondamentali:

1) Niente ritiro o uno meno stringente.

2) Due tamponi ogni 4 giorni (ma c’è il problema dei reagenti) e test sierologici ogni tre giorni.

3) No alla quarantena obbligatoria per tutta la squadra ma solo per il contagiato (così come stabilito dai

protocolli della Germania e dell’Inghilterra)

4) La richiesta di conoscere entro 24/48 ore la data della ripresa del campionato (fondamentale perché pagare gli stipendi senza poi giocare sarebbe una doppia beffa).