Il preparatore: «Rischio infortuni? Si può prevenire con buonsenso»

Il CorSport intervista Eugenio Albarella: «Ricordate la Danimarca all’Europeo del 1992? Nell’allenamento è importante fare solo lo stretto necessario in funzione ella disponibilità dell’atleta. Il caldo non sarà un problema».

Il Corriere dello Sport intervista Eugenio Albarella, preparatore atletico e collaboratore di Alberto Zaccheroni. Parla del rischio infortuni esistente con la ripresa della Serie A. Il rischio si può prevenire, dice, «con il buonsenso, in scienza e coscienza».

«Dobbiamo capire che ci troviamo di fronte a uomini che vengono da un periodo di stress assoluto, il che incide a livello ormonale e mentale. Come noi stiamo vivendo questo malessere e siamo diversi da due mesi a questa parte, anche i calciatori vivono in questa insicurezza totale. Il cortisolo è alto, si abbassano i sistemi immunitari e aumenta il rischio infortuni. Questo è il quadro generale. Ma non dobbiamo arrenderci, tutt’altro».