Il Napoli contro le squadre furbette (la Lazio e altre sei). Vuole gli ispettori Figc

Il Mattino: il club infastidito dalle violazioni di alcune squadre di Serie A agli obblighi di distanziamento durante le sedute individuali

Negli ultimi giorni ha tenuto banco il “caso Lazio”, con le partitelle a tre andate in scena a Formello in violazione del protocollo sugli allenamenti individuali. Il caso, documentato dal Corriere della Sera, ha spinto la Figc a nominare un pool di investigatori per costringere i club a rispettare le regole. E adesso sul club di Lotito penderebbe addirittura la minaccia di un’inchiesta della Procura federale.

Repubblica oggi scrive che non tutte le squadre di Serie A, in realtà, rispetterebbero il distanziamento previsto negli allenamenti. Sarebbero sette quelle che non lo fanno.

“Non tutti, poi, rispettano il distanziamento: sarebbero 7 le squadre fuorilegge, in assenza dei controlli che nella Liga spagnola sono affidati a un delegato”.

Sulla questione interviene anche Il Mattino. Il quotidiano scrive che il club è infastidito dalle notizie delle violazioni e che pensa di coinvolgere la Procura Figc.

“Ma intanto il Napoli è infastidito per le voci che vogliono altre squadre violare il protocollo che vieta allenamenti collettivi. E nel club azzurro si pensa a coinvolgere la Procura federale: la proposta è quella di inviare nei centri tecnici gli ispettori della Figc, quelli che a ogni gara sono a bordo campo a registrare cori o altro, per verificare che tutti rispettino i punti fissati dal protocollo”.