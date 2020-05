Dopo l’allenamento “illegale” della Lazio, la Figc crea gli ispettori del protocollo

Lo annuncia la Federcalcio sul suo sito. Il pool sarà alle dirette dipendenze del Procuratore. Il pensiero malizioso sugli attriti tra Cairo e Lotito

Questa mattina, sul Corriere della Sera, il caso della Lazio che, contravvenendo alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, non ha esitato a far svolgere ai suoi calciatori due partitelle tre contro tre durante gli allenamenti di ieri. Allenamenti che, ricordiamo, dovrebbero essere individuali e non prevedere momenti di gioco con il pallone.

Forse per questo motivo, la Figc ha deciso di istituire un pool ispettivo della propria Procura federale che possa verificare il rispetto dei protocolli sanitari da parte dei club di Serie A. La notizia è data dalla stessa Federcalcio sul suo sito ufficiale.

“La FIGC ha attivato da oggi un pool ispettivo della Procura Federale, con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli sanitari della Federazione, così come approvati dalle autorità di Governo. Il pool, alle dirette dipendenze del Procuratore, verificherà che gli allenamenti dei club professionistici ad oggi individuali e dal ‪18 maggio di gruppo, vengano svolti secondo quanto previsto dai Protocolli indicati”.

Qualche malpensante potrebbe collegare l’articolo a un conflitto tra Cairo – presidente del Torino ed editore del Corsera, che non vuol il ritorno in campo – e Lotito fautore del fronte del sì. Come direbbe il divino Giulio: “a pensar male si fa peccato ma…”