Il MIT prepara una mascherina che si illumina quando individua il virus

Potrebbe essere a breve una realtà per individuare il corovanirus, i primi test hanno dato risultati incoraggianti e a breve si passerà alla sperimentazione

Il MIT (Massachusetts Institute of Technology) in collaborazione con l’Università di Harvard starebbe lavorando ad un progetto che potrebbe rivoluzionare la battaglia contro il coronavirus o quanto meno la sua individuazione immediata: una mascherina che si illumina quando rileva il Covid-19.

Queste due istituzioni americane collaborano già da tempo, e precisamente dal 2014, su un progetto simile per localizzare persone malate di Ebola e Zika attraverso particolari sensori. Ora stanno aggiornando la tecnologia per adattarsi al Coronavirus. Sostanzialmente hanno pensato ad una mascherina che produca un segnale fluorescente quando una persona infetta respira, tossisce o starnutisce. I sensori sfruttano l’umidità del corpo per attivarsi e quindi rilevano la sequenza genetica del virus.

I primi test sono già stati effettuati con risultati incoraggianti e presto dovrebbe cominciare la sperimentazione in poche settimane.