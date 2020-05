Il medico della Fiorentina: «Il protocollo va attuato alla lettera, tutelare noi e le nostre famiglie»

A Radio 1: «Dobbiamo tenere conto di tanti aspetti, compreso quello psicologico. L’età non è un fattore che protegge dall’infezione. Chi è passato per il virus porta addosso segni e cicatrici»

Ieri la Fiorentina ha effettuato l’allenamento individuale e le visite mediche comprensive di tampone ai calciatori, allo staff e anche all’allenatore Beppe Iachini.

Il Corriere dello Sport riporta le parole del medico sociale viola, Luca Pengue, a Radio 1.

«Il protocollo va attuato alla lettera, perché è fatto per tutelare la salute di tutti, e le norme sono gestibili anche se restrittive. Dobbiamo tenere conto di tanti aspetti, compreso quello psicologico. Si parla di ragazzi rimasti al chiuso delle proprie abitazioni per lungo tempo, quindi bisogna dare gradualità alla ripresa del movimento. E l’età non è un fattore che protegge dall’infezione. Io ho ancora una giovane età, eppure mi sono ritrovato in un letto di ospedale. Senza dimenticare che ciascuno di noi a casa ha una famiglia da salvaguardare».