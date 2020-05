Il Mattino: Da domani al via i test in Campania in 50 laboratori privati

I test avranno un costo tra i 30 e i 50 euro e i pazienti potranno prenotare telefonicamente il test per evitare code presso i laboratori e riceveranno l’esito via mail

Parte da domani in Campania la possibilità di effettuare i test sierologici presso laboratori privati. I test avranno un costo variabile tra i 30 e i 50 euro, in alcuni casi potrebbero scendere a 20. Come riporta il Mattino saranno al lavoro da lunedì già 50 laboratori che si sono organizzati per partire subito, ma presto potrebbero arrivare a 700

Il test consiste in un prelievo di sangue, non è un test rapido come quello della goccia di sangue prelevata dal dito, la cui attendibilità è molto alta solo in caso di negatività.

I pazienti potranno prenotare telefonicamente il test per evitare code presso i laboratori e riceveranno l’esito via mail direttamente a casa.