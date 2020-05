I dati del martedì: risalgono (non molto) i contagi e le vittime

Peggio di ieri ma comunque nuovi contagi sotto i mille (813): più della metà in Lombardia. E i morti tornano sopra i 100 (162). In Lombardia 54

Dati coronavirus. Dopo il lunedì rosa, il martedì grigio. Ma non grigio scuro. Il plumbeo bollettino che da più di due mesi monopolizza i tardi pomeriggi italiani (e non solo), oggi registra un passo indietro rispetto a ieri. I nuovi contagi tornano a superare quota 500 ma restano sempre sotto i mille: sono 813. Di cui 462 (più del 50%) in Lombardia, che ieri ne aveva registrati 175.

Gli attualmente positivi sono 65.129, con un decremento di 1.424 unità. Più di duemila i guariti nelle ultime 24 ore (+2.075), per un totale di 129.401. Il numero di coloro che si lasciano il virus alle spalle continua ad aumentare, così come continua a diminuire il numero degli attualmente positivi.

I morti tornano sopra i cento: 162. Di cui 54 (il 30% circa in Lombardia).

Nella regione più martoriata dal virus continua ad alleggerirsi la pressione sulle terapie intensive, con un calo di 8 ricoveri. Negli altri reparti, invece, si liberano 56 posti. Milano resta la provincia con più casi: 22.324 (+102) di cui 9.444 (+49) a Milano città.