Il presidente della Lega Pro a Radio Sportiva: «Abbiamo fatto il punto della situazione, non ci sono le condizioni per la sicurezza sanitaria a causa di più criticità».

In diretta a Radio Sportiva è intervenuto il presidente della LegaPro Francesco Ghirelli.

«Il punto per noi irrinunciabile è che il campionato non può andare avanti. Abbiamo fatto il punto della situazione, non ci sono le condizioni per la sicurezza sanitaria a causa di più criticità».