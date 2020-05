Gazzetta: anche Milan e Juve (oltre all’Inter) non gradiscono la Coppa Italia in cinque giorni

L’Inter minaccia di giocare a Napoli con la Primavera. Non ha gradito il tabellone di Coppa Italia.

Scrive la Gazzetta che

Il fastidio dei nerazzurri è condiviso anche da Juventus e Milan: la Coppa Italia concentrata in cinque giorni sottoporrà le squadre a uno sforzo considerevole. Magari con partite da 120’, considerati eventuali supplementari (ma su questo punto la Lega è al lavoro per abolirli: in caso di parità, rigori subito). E, allargando il discorso, il timore è di riiniziare il campionato con un fisico già appesantito da partite da dentro o fuori rispetto invece alla concorrenza. Per il presidente rossonero Scaroni «è discutibile l’idea di voler assegnare un trofeo con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi».