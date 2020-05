Di Vaio: “Il sospetto positivo del Bologna non è Mihajlovic. Se confermato, squadra in ritiro”

A Calciomercato.com: “Tra domani e dopodomani verrà fatto un nuovo tampone. Per ora il membro dello staff è a casa, nei prossimi giorni non verrà al campo. Se andremo in ritiro verrà isolato”

Questo pomeriggio il Bologna ha annunciato un sospetto positivo all’interno dello staff. Si attendono conferme per prendere le dovute precauzioni.

Calciomercato.com ha intervistato il capo scouting del Bologna, Marco Di Vaio:

“Dopo la notizia di oggi dobbiamo capire bene i prossimi passi da fare. Per tranquillizzare tutti, visto il suo stato di salute, possiamo dire che è un membro dello staff ma non il mister. Tra domani e dopodomani verrà fatto un nuovo tampone e se dovesse essere confermata la positività il gruppo-squadra andrà in ritiro”.

Di Vaio ha aggiunto:

“Dispiace per i ragazzi perché si dovranno allontanare per 14 giorni dalle famiglie, soprattutto in vista di un mese e mezzo così intenso, ma dal punto di vista degli allenamenti cambia poco. Questo membro dello staff è a casa, nei prossimi giorni non verrà al campo, e se andremo in ritiro lui verrà isolato e la squadra ricomincerà l’allenamento di gruppo”.