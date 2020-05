de Magistris: “No agli spostamenti da Lombardia e Piemonte”

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, è intervenuto a Mattina 9 per parlare degli spostamenti tra le regioni.

“Se dovessi decidere adesso, a mio avviso, non ci sono le condizioni per consentire liberamente uno spostamento dalla Lombardia e dal Piemonte verso le altre regioni a meno che non si garantisca la previa acquisizione del tampone negativo. Che sarebbe la soluzione ottimale perché pure non consentire alle persone di viaggiare dopo tanto tempo è una limitazione forte”.