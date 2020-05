De Luca: “Fino a giugno in Campania non si entra”

“Chi va alla ricerca di affetti stabili dovrà aspettare e avrà la bontà di non darci fastidio. La flessibilità è una stupidaggine. il contagio rischia di riesplodere”

“Da quando è cominciata la fase 2 sono arrivate quasi 25.000 persone, quasi 2.000 persone sono in isolamento domiciliare. Non sappiamo quale sarà l’evoluzione del contagio”.

Così Vincenzo De Luca tiene chiusi i confini della Regione fino a giugno: “Faremo un controllo attento per garantire serenità. Manterremo l’impedimento a entrare in Campania da parte delle altre Regioni. Almeno per questo mese non si può entrare se non per motivi di lavoro o salute. Chi va alla ricerca di affetti stabili dovrà aspettare e avrà la bontà di non darci fastidio. La flessibilità è una stupidaggine. il contagio rischia di riesplodere”.