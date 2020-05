De Luca: «Credo che siano intollerabili le guerre di religione tra nord e sud»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento social per fare il punto sulla situazione dell’emergenza sanitaria nella nostra regione

«Vi sono stati negli ultimi giorni episodi sconfortanti e confortanti nel rapporto con il Governo

Stiamo discutendo la mobilità interregionale e siamo un Paese in cui le questioni di merito diventano battaglie ideologiche. Quando abbiamo parlato della mobilità fra diverse Regioni abbiamo fatto riferimento ad un dato preciso: il numero di contagiati. È chiaro se c’è un territorio con un numero altissimo di contagiati questo territorio debba avere delle limitazioni, non c’entrano le questioni tra nord e sud. Ancora adesso non abbiamo una decisione da parte del governo che permetta di attuare la mobilità. Ci auguriamo che si facciano scelte ragionevoli per non aumentare i contagi in Italia. Noi cercheremo di tutelare fino in fondo la situazione epidemiologica della nostra Regione.

Io sono tra quelli che hanno una grande preoccupazione, vedo con troppa gente tranquilla che pensa che il problema sia rimosso, io non la penso così.